Mi-octobre dernier, La DH avait eu vent d’une collaboration qui devait faire du bruit, celle entre Angèle et Orelsan. Un duo ! La question était alors de savoir sur quel album le titre allait sortir puisque ni la Bruxelloise ni le rappeur n’avaient encore sorti leurs nouveaux disques respectifs. Depuis, Nonante-Cinq et Civilisation, qui cartonnent tous les deux, ont été commercialisés et aucun d’eux ne contient la collaboration en question.

S’agissait-il d’une fausse rumeur, d’une intox ? Que nenni. Dans un entretien accordé à Brut via un live sur TikTok, Stromae a manifestement confirmé cette collaboration entre Angèle et Orelsan. Au détour d’une question sur l’absence de publication de ses textes dans les pochettes de ses albums, le chanteur a confié que l’écriture n’était pas une partie de plaisir pour lui. Il a alors commencé à parler d’Orelsan. “J’ai comparé ma façon d’écrire avec celle d’Orelsan, parce que souvent, quand je bloque sur mes textes, je l’appelle. C’est ce que j’ai fait pour Multitude. Il est venu et il m’a montré la façon dont il écrivait. Franchement, c’est impressionnant. Il va vraiment loin.”

C’est là qu’Angèle s’est invitée dans la discussion. “On comparait nos façons de travailler, Angèle, lui et moi. Il me disait que quand il a bossé avec Angèle, elle lui disait : ‘Voilà, moi, quand j’écris, je commence à écrire, c’est tout : première phase, deuxième phase, rime…’ Orelsan, lui, il fait des notes interminables. Il va chercher hyper loin. Moi, je cherche aussi mais je suis vite avec mon dico des synonymes et mon dico de rimes.”

Angèle et Orelsan ont donc travaillé ensemble. Bourde de Stromae qui en a trop dit, pris dans le jeu des questions-réponses? Difficile à croire tant on connait sa capacité à garder les secrets.

Reste à savoir sur quel titre les deux artistes on travaillé ensemble puisqu’il ne figure pas sur leurs nouveaux albums respectifs. S’agit-il d’un single à venir ou d’un titre de la BO du nouveau film d’Astérix tourné par Guillaume Canet comme La DH en émettait l’hypothèse en octobre dernier ? Car le rappeur comme la Belge sont tous les deux à l’affiche de ce long métrage.

Lors de ce live sur TikTok, Stromae est aussi revenu sur certaines de ses collaborations pendant sa longue absence, notamment sur le titre “La pluie” qui figure sur l’album d’Orelsan qui a précédé Civilisation. “Ce morceau était déjà fait depuis Racine carrée… En tout cas, ma partie était déjà faite. Lui a écrit ses couplets après”, a-t-il confié. “Quand on s’est revus, il m’a dit ‘Tu te souviens, tu avais fait un truc et tout’ et il m’a reparlé de ‘La pluie’. ‘Ah oui, ce morceau. Je l’avais déjà oublié’. Bam! Je lui fais écouter. Là, il a commencé à écrire dessus. Moi, j’avais essayé d’écrire dessus, mais il était nul mon morceau. Lui, c’était vraiment mieux.”