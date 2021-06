Je suis parti aux USA quand j’avais 18 ans, en 2010, directement après mes secondaires. C’était un rêve d’enfant ", nous confie Enesse, un kid de Molenbeek qui habite depuis des années à Los Angeles. "Plus jeune, j’étudiais même les artistes déjà connus. Puis dès que j’ai eu l’opportunité de partir, j’ai pris le premier avion. Je suis parti, à la base, avec une école de langue pendant deux ans sur Miami. Une excuse pour les parents, car il me fallait une raison de partir loin. Si c’était pour la musique, jamais ils ne m’auraient laissé partir. Grâce au mannequinat aussi, j’ai pu rester sur le territoire US car si tu n’as pas de visa ou ‘green card’, c’est compliqué."

Sa route croise ensuite celle de J.U.S.T.I.C.E League, l’équipe de production des Grammy Awards ou encore Mary J Blidge, avec lesquels il collabore sur des projets prestigieux, notamment sur le single ‘Thug Cry’ de Rick Ross en featuring avec Lil Wayne ("un mec aussi étrange que fascinant mais aussi très humain et super créatif") sur lequel Enesse signe le refrain. "Ils m’ont signé comme artiste et parolier", explique celui qui les a rencontrés par hasard lorsqu’il était en session studio à Los Angeles.