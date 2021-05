Intitulée 20 ans de la Star Ac’ : le doc évènement, elle se présente sous forme de documentaire et sera diffusée le 22 mai en prime time. " Entre souvenirs, nostalgie et images inédites, les principaux protagonistes reviennent pour nous raconter leur parcours, 20 ans après " , écrit TF1 dans un communiqué en annonçant la participation de Nikos Aliagas, Kamel Ouali, Armande Altaï, Elodie Frégé, Jean-Pascal Lacoste et Mario Barravecchia. Le nom de Jenifer, figure emblématique et première gagnante du télécrochet, n’a pas été cité… La chanteuse et coach de The Voice Kids sera-t-elle la grande absente de ces retrouvailles tant attendues ? L’interprète de "Ma révolution" sera, dans tous les cas, présente dans les archives de l’ancienne émission à succès.