Si le célèbre compositeur italien confessait, tout sourire lorsque nous l'avions rencontré , au journaliste nous précédent qu’il devait sa santé de fer à de l’exercice quotidien (), Ennio Morricone n’était pas toujours le plus simple à aborder, ni le plus commode à interviewer.

La preuve avec la liste des consignes longue de deux feuilles A4 que chaque journaliste recevait de son management avant de le rencontrer. Parmi elles, voici les plus marquantes. Il fallait s’adresser à lui en l’appelant "Maestro"et non " Signore Morricone" (trop formel) et encore moins Ennio, trop familier. Le Maestro écrivait des musiques de film et non pas des bandes originales.

Au-delà d’éviter les questions sur sa vie privée, il fallait également éviter de lui demander de se mettre au piano car il était compositeur et non interprète. Cerise sur le gâteau ? Éviter de faire référence aux films de Sergio Leone et ne surtout pas employer l’expression "western spaghetti" (trop péjorative). Un comble vu qu’il s’agit de ses plus grands succès cinématographiques !