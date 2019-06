Sans surprise, Michael Jackson a toujours alimenté des fantasmes en tout genre. N’allez pas croire ceux qui vous affirmeraient qu’il a enregistré un album inédit avec Prince, c’est faux. Tout au plus a-t-il envisagé deux projets communs, "We Are The World" et la chanson "Bad", mais ils sont tombés à l’eau. Et il n’a pas non plus travaillé sur un album avec Madonna.

En revanche, il est tout à fait exact qu’il a enregistré des titres avec (...)