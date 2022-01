Profils recherchés? "Tous styles confondus, à partir de 15 ans, hommes et femmes, niveau moyen/avancé/pro", stipule ainsi l'annonce qui précise que ce casting s'effectuera ces mardi 11 et mercredi 12 janvier de 19 à 22 heures ("venir un seul des deux jours"). Inscriptions? Via info@alaeti.be avec nom, prénom, âge, gsm, mail, une photo minimum et le jour de casting désiré ou via ce lien . "Un projet rémunéré", pour un tournage prévu les 21 et 22 janvier à Bruxelles.