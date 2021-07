Les deux premières soirées de ces Belgofolies ont été annulées à la suite des inondations qui ont frappé la région.

"Les premiers jours, nous avons constaté qu'un important pourcentage du public, parfois 25%, qui disposait d'un billet ne s'est pas présenté. Les premiers soirs, on a ressenti une vraie retenue dans le chef du public, qui n'avait pas forcément envie de faire la fête en étant sinistré ou en ayant des proches touchés par les inondations", indique Jean Steffens, directeur du festival.

Malgré des conditions particulières, les organisateurs sont heureux d'avoir pu maintenir l'événement. "Le public mais aussi les artistes étaient ravis. Certains artistes se produisaient pour la première fois depuis de nombreux mois", explique Jean Steffens, qui souligne l'émotion et la communion présente lors de chacun des spectacles.

Un concert de clôture caritatif en faveur des sinistrés des inondations

"La soirée de clôture, qui a rassemblé 35 artistes au profit des sinistrés, était un moment absolument magique", conclut Jean Steffens, qui espère un retour des traditionnelles Francofolies l'an prochain avec, entre autres une journée dédiée à la Francophonie et un grand hommage à Pierre Rapsat, décédé il y a 20 ans.

Grâce à ce concert caritatif, les organisateurs ont déjà récolté un montant de 55.000 euros. “C’est déjà fantastique, mais c’est loin d’être terminé. Ce montant n’est, en effet, qu’un montant intermédiaire”, précise l’organisation. “Non seulement les dons vont continuer d’affluer, mais d’autres actions sont prévues dans les prochains jours et semaines.” Comme une vente aux enchères de la basse offerte par Léo Fifty Five et dédicacée par tous les artistes ou encore une vente aux enchères de la toile de Fabrizzio Borrini réalisée en direct durant la soirée. Sans oublier les recettes des écrans publicitaires durant l'émission sur la RTBF et le concert de soutien à Montréal le 12 août. "D’autre part, des dons ont été également versés sur le compte de la Croix-Rouge et viennent donc s’ajouter à cette première somme, conclut l'organisation qui se réjouit de cette évolution encore possible de cette levée de fonds via le numéro de compte "Inondations conf. Verviers : BE27 0689 4224 3273 – BIC : GKCCBEBB"