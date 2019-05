"Après la première étape de ma tournée, j’ai dû m’arrêter pour subir une opération des cordes vocales à cause d’un souci d’épaisseur et pour revenir plus fort qu’avant", a-t-il expliqué sur Instagram.



"Je dois suspendre ma tournée et me mettre au repos pour deux mois. Désolé pour mes fans partout en Amérique, je me rattraperai l’année prochaine." Le chanteur italien de 56 ans a cependant rassuré ses fans européens: "En Europe, la tournée reprendra le 11 juillet à Locarno pour deux mois de festivals. Merci au docteur Markus Hess pour son grand professionnalisme et merci à tous pour votre affection."