À partir de 1975, il enchaîne moins de tubes mais ceux-ci sont plus spectaculaires.

Avant son extraordinaire come-back de 2012, qui a amené le Grand Jojo sur des scènes qu’il n’avait jamais foulées, comme le Cirque royal et Forest National, ses années d’or le ramenaient entre 1970 et 1974. À l’époque, ce type de succès populaire le condamnait aux fêtes populaires, loin des grandes scènes qui font rêver les artistes. "Ce n’était pas la vie qui me convenait. Le spectacle m’éloignait trop de ma famille. Alors, j’ai abandonné la vie de tournée et, pour ne pas que le contact avec le public me manque, j’ai toujours continué à me produire à l’occasion. Notamment pour des œuvres."