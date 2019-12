Des classiques côtoient des compositions plus récentes.

Evidemment, dans le classement international, Mariah Carey et son "All I Want For Christmas is You" sont indétrônables. Le titre est même parvenu à se classer numéro un des charts américains, 25 ans après sa sortie. Le tube "Last Christmas" de Wham ! et l’inoubliable "Santa Claus Is Coming To Town" interprété par différents artistes complètent le podium.

Et en Belgique alors ? Parmi les titres francophones de Noël les plus diffusés sur nos radios, on retrouve des classiques mais aussi des chansons plus récentes à en croire le classement établi par la Sabam. En première position se trouve l’animateur de Radio Contact, David Antoine, avec "Un Noël Parfait". L’année dernière, il avait sorti un album de Noël, "un délire entre potes", avait-il indiqué. Celui-ci était tout de même parvenu à devenir disque d’or. En deuxième place, on retrouve "La Fille du Père Noël" de Jacques Dutronc, ensuite "Petit Papa Noël", "Noël Blanc" et pour finir "Noël, c’est Nowel" de Jesebel, une chanson en wallon !