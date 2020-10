Cette polémique oubliée, c’est une autre rumeur qui s’invite et celle-ci est nettement plus heureuse. Il semblerait que “Fever”, le titre inédit de Dua Lipa sur lequel on retrouvera Angèle, sortira avant la fin du mois. Peut-être même dès ce vendredi 23 octobre ! C’est ce que croit savoir plusieurs sites et comptes de fans de Dua Lipa. Pourtant, la sortie de la réédition spéciale dédiée à la France de Future Nostalgia, dernier album en date de la chanteuse britannique, est programmée le 6 novembre. Mais qui sait...



Le secret ne l’est pas resté bien longtemps. Depuis la semaine dernière, tout le monde sait qu’une collaboration entre Dua Lipa et Angèle est sur les rails. Les photos du tournage du clip à Londres ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, avec une petite polémique à la clé. Un tabloïd britannique a affirmé que la séance a été interrompue par la police en raison du non-respect des mesures de sécurité Covid. Tant la chanteuse britannique que le management d’Angèle ont immédiatement réagi pour démentir la rumeur. Non, tout s’est passé conformément aux prescrits, ont-ils fait savoir. Et selon les informations qui sont les nôtres, la production avait particulièrement soigné cet aspect des choses avec un commissaire Covid présent sur le plateau.