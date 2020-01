La Belgique a été placée dans la première demi-finale du 65e concours de l’Eurovision de la chanson.

Notre - déjà célèbre - groupe Hooverphonic affrontera ainsi la Norvège, la Suède, l’Australie, l’Irlande, la Roumanie, la Macédoine du Nord, le Belarus, Chypre, la Lituanie, la Croatie, l’Azerbaïdjan, Malte, Israël, la Slovénie et l’Ukraine ce mardi 12 mai. Outre les Pays-Bas, tenants du titre avec Duncan Lawrence ("Arcade"), seules la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la Grande-Bretagne sont qualifiées directement pour la finale du 16 mai car ces 5 pays sont les plus importants contributeurs financiers du concours.