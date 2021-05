Les 26 participants à la finale du concours Eurovision de la chanson à Rotterdam sont désormais connus.



Hooverphonic défendra les couleurs de la Belgique samedi soir. Le groupe de Saint-Nicolas avait assuré sa place en finale lors de la première demi-finale mardi. Outre la Belgique, la Norvège, Israël, la Russie, l'Azerbaïdjan, Malte, la Lituanie, Chypre, la Suède et l'Ukraine se sont également qualifiés pour la finale.

Jeudi, ces pays ont été rejoints par la Grèce, l'Albanie, la Serbie, la Bulgarie, la Moldavie, le Portugal, l'Islande, Saint-Marin, la Finlande et la Suisse.

Les Pays-Bas, grâce à la victoire de leur candidat (Duncan Laurence) en 2019, étaient déjà assurés d'une place en finale. La France, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie, les "Big Five", n'ont pas non plus dû participer aux demi-finales et seront sur scène samedi. Ces cinq pays sont les nations qui contribuent le plus financièrement à l'organisation du concours, et sont donc exempts de passer la phase éliminatoire.