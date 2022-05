La star italienne a offert au public de l'Eurovision un sacré show. Elle a ouvert la soirée avec un medley de ses plus grands morceaux, tout en changeant de tenues au cours de la prestation. Mais la chanteuse a ensuite mystérieusement disparu de la scène pendant près d'une heure.

Que s'est-il passé ? Sur France 2, Stéphane Bern a suggéré qu'elle avait fait un malaise. Laura Pausini s'est elle même expliquée sur son absence durant la compétition sur son compte Instagram ce dimanche. "Je voulais juste vous dire que vous ne devez pas vous inquiéter et que je vais bien", écrit-elle. "Je souffrais d'hypotension pendant la finale et j'ai donc dû m'arrêter pendant vingt minutes sur les conseils des médecins. Ils m'ont très bien aidé."

L'artiste précise que les six derniers mois de préparation du show ont été très mouvementés et stressants. "Je suis très heureuse d'avoir pu terminer la soirée quand même, avec Alessandro Cattelan et Mika", finit-elle.