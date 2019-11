Le trio pop norvégien a-ha va annoncer une tournée mondiale qui passe par Bruxelles et célèbrera les tubes que sont "Take On Me" ou "The Sun Always Shines On TV".

Si l’on vous demande de citer un groupe scandinave – autre que Abba, bien entendu – il y a fort à parier que vous seriez nombreux à sécher sur la question. Auriez-vous donc oublié le succès planétaire de a-ha dont le premier album Hunting High And Low, emmené par l’imparable single “Take On Me” et produit par l’ex-bassiste des Shadows Alan Tarney, s’est vendu à plus de 11 millions d’exemplaires ? Sorti en 1985, ce disque s’est offert le luxe suprême de se hisser à la première place du fameux Billboard américain,

Le groupe composé comme à ses débuts en 1982 du chanteur Morten Harket, du guitariste Pal Waaktaar-Savoy et du claviériste Magne Furuholmen, se lancera en 2020 dans une tournée mondiale pour célébrer les 35 ans de sa sortie. La DH peut vous annoncer en exclusivité qu’ils feront étape à Forest National le 17 novembre de l’année prochaine. Mise en vente des places le vendredi 8 novembre prochain, à partir de 11 heures.

Le phénomène "Take On Me"

Le concert comprendra deux parties. Une première à l’occasion de laquelle le trio présentera des nouveautés ainsi que les trésors qui ont marqué les années 80 comme “The Living Daylight” extrait de la B.O. du 17e James Bond ; une seconde qui les verra interpréter les 10 titres de Hunting High And Low dont “The Sun Always Shines On TV” et l’incontournable “Take On Me” dont le clip, révolutionnaire pour l’époque, mêlait animations dessinées au crayon et image réelles. Avec un milliard de vues sur YouTube, ce dernier reste culte et s’était vu récompensé par six MTV Music Awards à l’époque.

“Take On Me” a été un tel succès que le morceau a été repris par d’innombrables artistes dont les Américains de Weezer sur leur album Weezer (The Teal Album) sorti cette année ou encore sous forme de samples intégrés dans “Feel This Moment” du duo Christina Aguilera-Pitbull. On ne compte plus non plus sa présence dans des films dont Moi, moche et méchant 3, des séries (South Park, les Simpson ou Grey’s Anatomy) et les B.O. de jeux vidéo. Pourtant, lorsque le single est sorti une première fois en 1984, accompagné d'un clip différent, il avait laissé de marbre le public et les programmateurs radio et n'avait connu qu'un succès dans les clubs. Réenregistré pour l'album et agrémenté de la célèbre vidéo qui fera en grande partie sa notoriété, la chanson s'est ensuite vendue à plus de 7 millions d'exemplaires.

Un film en 2020

Notez que cette tournée pour les 35 ans de Hunting High And Low ne sera pas la seule actualité de a-ha en 2020. C’est aussi en novembre de l’année prochaine que sortira sur les écrans a-ha The Movie, un long métrage racontant l’ascension du trio pop norvégien.

Infos et rés. : www.gracialive.be, www.teleticketservice.com, Fnac et autres points de vente habituels