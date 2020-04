"1m50 enculé", rappelle la chanteuse dans sa parodie sur le confinement.

Et Laura Laune ne prend, comme à son habitude, pas de pincettes. "Tous les débiles me demandent en continu pourquoi je suis toute seule, commence-t-elle dans le clip parodique. Le confinement, c'est très simple tête de cul, c'est pas pour les écureuils".





On ne peut en tous les cas pas reprocher à l'humoriste de ne pas rappeler les mesures strictes à respecter face à l'épidémie de coronavirus. "Et si l'un d'eux s'approche pour me faire la bise au rayon frais, je lui réponds sans hésiter: 1m50 enculé", chante-t-elle notamment.











La vidéo parodique postée ce jeudi 2 avril a déjà récolté quelque 11.000 likes et a été partagée plus de 5.300 fois.

La situation particulière dans laquelle est plongée l'Europe actuellement a l'air d'inspirer certains. Les artistes confinés redoublent d'imagination pour divertir leur public. Si plusieurs chanteurs ont opté pour des concerts en ligne, l'humoriste belge Laura Laune a, pour sa part, enregistré une vidéo disponible sur sa page Facebook, qui devrait plaire à ses fans. Parodiant la célèbre chanson de Lorie "Toute seule", celle qui a gagné la douzième saison des'en donne à coeur joie sur le confinement. "Il semblerait qu'un air de Lorie répondrait au mieux à la question de comment se passe mon confinement", écrit la jeune femme.