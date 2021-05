Ce samedi 8 mai, les terrasses vont rouvrir. Un événement salué par beaucoup après six mois de fermeture imposée en raison de la seconde vague de Covid. Le secteur des concerts et des spectacles va lui aussi connaître ce samedi un premier déconfinement. Il est timide, extrêmement limité même, puisque seuls des événements rassemblant 50 personnes pourront être organisés, uniquement en extérieur. Avec une perspective de monter à une jauge de 200 spectateurs en juin prochain. À condition que…

En ce qui concerne les festivals de l’été, plus personne ou presque ne se fait d’illusion. Même si Tomorrowland annonce une édition en présentiel fin août-début septembre, on ne voit pas comment ils pourront avoir lieu. Difficile en effet d’imaginer que les capacités soient portées à plusieurs milliers de spectateurs dans les deux mois à venir, ce qui constitue un impératif économique. Et il est encore plus difficile d’imaginer les organisateurs parvenir à organiser des événements d’une telle ampleur, avec les mesures de sécurité sanitaire imposées, dans un délai aussi court.

Des artistes à domicile

Rien d’étonnant dès lors à ce que les organisateurs de ceux-ci se tournent vers la création d’événements compatibles avec les décisions gouvernementales actuelles et susceptibles de s’adapter à l’évolution de celles-ci. C’est dans cette dynamique que s’inscrit une partie de l’équipe qui organise le festival de Ronquières. Avec son concept My Garden Festival, déjà étrenné l’été dernier et professionnalisé cette année-ci, elle entend contribuer activement à la relance de la culture et du divertissement. Leur philosophie : “Si tu ne peux pas aller en festival, le festival vient à toi…”

L’idée de My Garden Festival est de proposer à tout qui veut d’organiser un festival dans son jardin, le tout dans le respect strict des mesures de sécurité sanitaire en vigueur, bien entendu. Chaque événement se déroulera toujours dans un lieu privé et sans billetterie. Il est hors de question de transformer la manifestation en opération lucrative. Autrement dit, les participants ne peuvent y avoir accès que sur invitation.

Du clé en main

Il s’agit d’une formule clé en main . L’équipe prend en charge la programmation artistique avec un line-up à la carte composé de trois artistes et éventuellement un DJ. Ils sont à sélectionnés parmi la centaine de musiciens et d’humoristes associés au concept. Le phénomène Doria D, Noa Moon, Charlotte, Elia Rose, Sarah Carlier, Tanaë, Antoine Armedan, Grandgeorge, Rive, Delta, Great Mountain Fire sont notamment de la partie côté musical. Soit beaucoup de découvertes DH Radio. Martin Charlier, Fabian Le Castel, Julie Geller et bien d’autres assurent le volet humour.

Le matériel (scène, son, lumière), le personnel technique et tout le nécessaire pour la bonne organisation de l’événement sont inclus, y compris les formalités liées à la Sabam. Les organisateurs insistent : “My Garden Festival répond en tout point aux prérequis du Covid Event Scan, qui détermine le score de sécurité Covid d’un événement. Une sécurité sanitaire est donc garantie au public, aux équipes et aux artistes grâce aux conditions d’accueil répondant strictement aux protocoles imposés dans le cadre de la réouverture du secteur HORECA.”

"Accessible et adapté"

Le premier événement est programmé ce dimanche 9 mai. Il a reçu l’aval du bourgmestre de Chapelle-lez-Herlaimont. Il aura lieu chez l’humoriste Freddy Tougaux, avec à l’affiche l’humoriste Nikoz et des prestations de David Bartholomé (Sharko) et Charles, lauréate de The Voice.

Côté prix, tout se fait sur devis. Sur le site Internet de My Garden Festival, les organisateurs précisent que le tarif proposé sera “accessible et adapté suivant les besoins et les artistes invités”. Renseignement pris, comptez tout de même plus ou moins 5000 euros pour accueillir My Garden Festival chez vous, parfois un peu moins. Mais cela garanti une rémunération honnête pour ceux qui se produisent, ce qui n'est pas rien pour ceux qui depuis plus d'un an ont perdu la plus grande partie de leurs revenus, ceux liés à la scène.

Tout est détaillé sur le site www.mygardenfestival.be. On y trouve bien sûr le formulaire pour obtenir un devis en fonction de la programmation choisie.