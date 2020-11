Ces deux-là ont marqué toute une génération. Grands, sombres, d’un noir intense et porteur d’une infinie sagesse, les yeux de Maxi Jazz ont longtemps incarné la dance music britannique des années 90. Aussi charismatique que rachitique, cette longue figure tout droit sortie d’un atelier de Giacometti entrait systématiquement en scène avec l’aura d’un guide spirituel venu prêcher l’amour et galvaniser les foules. Ceux qui ne seraient pas coutumiers du personnage doivent se replonger quelques années avant le passage à l’an 2000. À l’époque, le big beat hérité des rave parties les plus intenses de la planète domine les charts du futur pays du Brexit. Les Chemical Brothers dégainent en premier, The Prodigy se spécialise dans le discours guerrier, et Faithless prône la tolérance et l’unité.

Portés par le phrasé lent et maîtrisé de Maxi Jazz, le son de Sister Bliss et les productions de Rollo Armstrong, les shows du groupe ressemblent à de grandes messes hédonistes. Les Londoniens mélangent dance, dub, reggae, et livrent, en quelque sorte, une version dopée aux stéroïdes du trip-hop qui vient tout juste d’être inventé à Bristol (sud de l’Angleterre) par leurs camarades de Massive Attack.

