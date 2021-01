L'actualité est chargée en ce moment pour Michaël Youn. Après une participation danset sa présence danssorti sur Amazon Prime en novembre dernier, il refera aussi des siennes sur M6 le 19 janvier avec un second prime du, résurrection cathodique de sonen radio du début des années 2000. Pour l’occasion, il sera à nouveau entouré de ses comparses Vincent Desagnat, Benjamin Morgaine, Charlotte Gabris et Tom Villa.

Si le premier numéro de ce show télévisé diffusé en mars dernier n’a pas fait l’unanimité malgré 3,4 millions de téléspectateurs, Michaël Youn a mis plus d’atouts de son côté pour cette seconde édition en prime. En effet, celle-ci verra le retour d’un de ses personnages fétiches : Fatal Bazooka. En effet, il présentera le nouveau single de sa parodie de rappeur bling-bling qui a connu un grand succès dans les années 2000 avec des titres aussi déjantés que “Parle à ma main”, “Mauvaise foi nocturne” et surtout “Fous ta cagoule”.

Plus encore que les Bratisla Boys et leur “Stach Stach” ou Alphonse Brown et son “Frunkp”, Fatal Bazooka reste la parodie qui revient en mémoire lorsqu’il est question de Michaël Youn. Le rappeur avait même bénéficié d’un long-métrage sorti au cinéma en 2010.

Le voici qui s’apprête donc à faire son retour avec un nouveau titre. “Le Bwerk” sera dévoilé dans le second prime du Morning Night, le 19 janvier. La pochette annonce déjà la couleur. Fatal Bazooka le rappeur s’affiche en short satiné couleur or. Tout un programme.