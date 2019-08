Si le nom d’Hadrien Federiconi ne vous dit peut-être pas grand-chose, il est impossible par contre d’être passé à côté de ses tubes électro qui ont fait danser le monde entier. Le DJ niçois de 31 ans officie sous le nom de Feder, un raccourci de son nom de famille. Il s’est fait connaître en 2014 avec le remix de "Can’t Get Away" de Sixto Rodriguez et ensuite avec le morceau "Goodbye".

(...)