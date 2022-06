La cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles est certainement l’un des plus beaux édifices gothiques de la capitale. Son orgue monumental de Grenzing en nid d’hirondelles trône, impressionnant, au centre de la nef. C’est ici que se dérouleront, chaque mardi à 20h du 12 juillet au 30 août, les huit magnifiques concerts du 10e Festival ARS in Cathedrali.

Participer à un concert d’orgue dans la Cathédrale des Saints-Michel et Gudule est une expérience unique. L’acoustique permet d’entrer véritablement dans la musique et de la vivre au plus profond de soi.

ARS in Cathedrali, ce sont bien sûr et avant tout des concerts dédiés à l’orgue, où l’on entendra de nombreuses œuvres du célèbre compositeur Jean-Sébastien Bach.

Mais pas que.

En ouverture du festival, le mardi 12 juillet, Xavier Deprez, organiste titulaire de la Cathédrale sera accompagné d’un quatuor, l’ensemble FILIÆ, ainsi que de la soprane Elise Gäbele et du chœur Voces Desuper.

Durant les semaines qui suivent, l’on pourra entendre de nombreux autres compositeurs interprétés par les organistes Cindy Castillo et Pierre Slinckx (dans une de ses propres compositions), Nicolas de Troyer, la Japonaise Rie Hiroe, le Français Benjamin Alard, le Liégeois Jean-Luc Thellin, le Néerlandais Jan Hage et, en clôture, le mardi 30 août, le co-titulaire de l’orgue de la Cathédrale, Bart Jacobs qui, lui, sera entouré de l’ensemble belge In Alto et de la soprane Alice Foccroulle pour un hommage à Heinrich Schütz à l’occasion du 350e anniversaire de sa mort.

A ne pas manquer, le concert du 26 juillet qui mêlera magistralement les sonorités de l’orgue à celles de l’ensemble de cuivres Brassery Bells.

Et ce qui ne gâte rien, les tarifs sont très abordables : 14€/adulte (18€ pour les concerts d’ouverture et de clôture) et gratuits pour les jeunes de moins de 18 ans.

https://www.cathedralisbruxellensis.be/