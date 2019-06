Vestiville

C’est l’entrée en matière la plus impressionnante de ces dernières années. Créé aux Pays-Bas en 2013 sous le nom de Vestival et décliné pour la première fois sur nos terres belges, à Lommel, Vestiville s’offre trois des plus grosses pointures du rap US : Cardi B, A$ap Rocky et Migos. Sans oublier Future, le reggaeton de Nicky Jam ou encore l’ami Maître Gims. De quoi attirer 125.000 spectateurs du 28 au 30 juillet, soit le même week-end que Rock Werchter.

Paradise City