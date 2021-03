L'annonce du report de Rock Werchter, Werchter Boutique et TW Classic pour la seconde année consécutive repose la question du remboursement des billets déjà vendus, tant pour les événements qui n'ont pas eu lieu en 2020 que pour ceux qui tombent à l'eau cette année.

Le communiqué mentionnant l’annulation de Rock Wechter 2021 précise ce qu’il en est pour les détenteurs de ces précieux sésames : ils seront transférés sur 2022. Ticketmaster va contacter personnellement les personnes concernées et ceux qui le souhaitent pourront les convertir en un bon à valoir utilisable librement dans les festivals organisés au Parc du Festival de Werchter et à l’occasion des activités qui seront mises en place cette année et prochainement dévoilées.

(...)