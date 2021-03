Malmené par Marc Lavoine dans, Vianney a aussi provoqué un choc parmi ses fans. Dans une interview accordée 7 à 8 et diffusée sur TF1 ce week-end , il évoquait le rythme inhérent à la carrière de chanteur. Un tempo à ses yeux insoutenable le jour où il aura des enfants. Des propos immédiatement interprétés comme une fin de carrière prochaine alors qu’il n’a que 30 ans.

Face à la réaction des fans, Vianney a tenu à préciser sa pensée en live sur Instagram, il a rappelé qu’il se questionne souvent sur son avenir. “Mais jamais je ne vous abandonnerai. Je ne vous abandonnerai pas, a-t-il ajouté dans la foulée. En revanche, c’est sûr qu’il y a un rythme propre à ce métier de chanteur qui est très intense. J’adore ça mais je sais qu’un jour je vais calmer le rythme. Forcément.” Pas que quoi cependant l’éloigner de ses admirateurs souligne-t-il.

Il a aussi profité de ce live de plus d’une heure pour faire rêver son public. Impatient à l’idée de défendre sur scène son dernier album en date, N’attendons pas, sorti en octobre dernier, il l’a affirmé : il jouera, que ce soit en coupant la salle en deux ou par n’importe quel autre moyen. "Je ne sais pas si vous ferez cet effort-là mais moi je le ferai. Je veux qu’on ait ce moment-là." La set-liste et la scénographie sont prêtes et il annonce du changement. Fini le seul en scène ! Enfin, presque. Les concerts de la tournée seront divisés en deux parties. La première le verra toujours accompagné de sa seule guitare, comme auparavant. La seconde se fera en groupe. “Je vais ramener des copains, beaucoup de copains", a-t-il dit, même s’il y aura toujours du guitare-voix “parce que c’est ce qui a fait que nous nous sommes rencontrés et aimés.”