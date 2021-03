Je reviens en solo après quatre ans de grand questionnement, de calme et de silence en forêt, nous confie Flo Delavega, qui sort son premier disque solo - dont le premier single est "Printemps éternel" - après avoir vécu en ermite dans les Landes avec sa femme et son fils. Quand je me suis imaginé revenir, cela devait être avec un message. Quelque chose de très personnel, introspectif et limite spirituel. Et ce projet conceptuel autour des rêves, il n’y avait que moi qui pouvais le faire."

