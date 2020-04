Le titre "Light Of Love" devait paraitre sur l'album High As Hope.

Le groupe britannique mené par Florence Welch vient de dévoiler "Light of Love", un morceau composé pour l’album High As Hope de 2018 mais qui n’avait pas été retenu. Si celui-ci sort aujourd’hui c’est notamment pour offrir "un signe de leur amour", mais aussi pour reverser l’entièreté des bénéfices de cet inédit aux soignants qui se trouvent en première ligne dans la lutte contre le coronavirus.

"La chanson parle du monde qui s'approche de vous si vite et vous avez l'impression que vous n'y survivrez pas, mais en fait, en témoignant du monde tel qu'il est, c’est la seule manière de se rendre utile. J'ai trouvé tant de façons d’être insensible, de me cacher du monde, et bien que le réveil ait été douloureux, il n'a jamais été aussi important de ne pas détourner le regard, de garder le cœur ouvert même si cela fait mal, et de trouver des moyens de continuer à être là pour les gens qui ont besoin de vous. Même à distance", écrit la chanteuse de 33 ans.