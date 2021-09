Le 6 novembre prochain, Florent Pagny aura 60 ans. Déjà ! Il est loin le temps des premiers pas au cinéma avec Inspecteur la Bavure et des premiers succès avec cette chanson écrite et composée par ses soins : "N’importe quoi". Pour fêter l’événement, le chanteur repart en tournée, avec des étapes à Forest National le 17 novembre à venir et le 22 mars 2022.

Il s’est aussi offert un très beau cadeau avec L’avenir, un 20e album studio disponible dès aujourd’hui. Dix titres aux mélodies imparables, aux orchestrations riches et qui groovent également. Un vrai petit rouleau compresseur. "Le cadeau, c’est Calo qui me l’a offert. Calogero a fait tout le travail. Il est allé chercher toutes les chansons, tous les auteurs. Il a réalisé l’album et l’a suivi dans les moindres détails, jusqu’au mix. J’ai tellement de chance d’avoir un artiste tel que lui comme ami et collaborateur. J’arrive et je n’ai qu’à chanter. Puis, je le laisse faire."



(...)