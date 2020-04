Les trois figures de l’émission The Voice viennent de dévoiler le titre "Pour les gens du secours".

Les trois artistes ont décidé d’unir leurs forces pour composer un titre en hommage aux soignants et plus généralement à tout ce qui aident lors de cette période de pandémie. Pascal Obispo s’est chargé de la musique, Marc Lavoine des paroles et ils chantent accompagnés de Florent Pagny sur le titre "Pour les gens du secours". Bien entendu, toute cette réalisation s’est faite à distance, en respectant le confinement.

Le trio s’est engagé à reverser l’intégralité des recettes et des droits générés par la chanson à la Fédération Hospitalière de France et à la Fondation des Hôpitaux de France. Une démarche qui suit celle de Calogero avec son morceau "On fait comme si", sorti quelques jours plus tôt.

"Au début du confinement, j'ai écrit quelques lignes sur cette communauté du secours que je connais bien par mes engagements associatifs et qui me racontait sa souffrance. Le 22 mars, j'ai lu quelques lignes à Pascal, il m'a poussé à continuer puis a composé une musique. On a trouvé que la chanson était parfaite pour Florent et il a accepté de la chanter avec nous. On voulait humblement leur témoigner notre gratitude, notre admiration et notre soutien. C'était la moindre des choses", raconte Marc Lavoine, interrogé par Le Parisien.