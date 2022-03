Ce mardi soir, France 2 organisait un grand concert caritatif en soutien au peuple ukrainien, intitulé "Unis pour l'Ukraine". Parmi les chanteurs engagés, l'on retrouvait notamment Clara Luciani, Pascal Obispo, Zazie, Julien Clerc, Indochine ou Eddy de Pretto. Un autre artiste français y a également fait son grand retour sur scène: Florent Pagny.



Son retour sur scène a réjoui les internautes, qui se sont empressés de saluer son courage et de lui envoyer leur soutien. "Il est extraordinaire Florent Pagny. Merci pour les Ukrainiens et avec vous à 1000% Florent!", commentait notamment une utilisatrice de Twitter. "Big Respect à @florentpagny qui n'a pas hésité à remonter sur scène à l'émission France 2 malgré son cancer hier soir. On lui souhaite un prompt rétablissement et beaucoup de courage", saluait un autre internaute.

"Je peux encore chanter" A l'issue de sa prestation, Nagui, qui présentait l'émission, s'est entretenu avec le chanteur. Il ainsi confié que Florent Pagny n'avait pas hésité une seule seconde à répondre favorablement à son invitation.



"Dès qu'il envoie ce message en me disant : 'Est-ce que tu serais en forme pour venir soutenir ce qui se passe et attirer un peu l'attention pour faire en sorte qu'on a besoin de dons ?". Et tu fais : 'Ben, oui, je serai là. Je peux encore chanter'", a détaillé Florent Pagny.



"Et bien et tellement bien chanté, on te souhaite le meilleur, Florent. La plus belle des santés, la meilleure des santés. Chacun a ses combats et il a le sien que nous respectons", a pour sa part conclu Nagui.

Le 25 janvier dernier, le célèbre interprète des tubes "Savoir aimer" et "Ma liberté de penser" annonçait en effet être atteint d'un cancer des poumons, et annulait dans la foulée le reste de sa tournée. "La santé d'abord", s'était-il logiquement justifié à l'époque.Mais plus de deux mois plus tard, malgré la maladie, le chanteur français a tenu à afficher son soutien aux Ukrainiens. Il est ainsi apparu sur scène le crâne rasé, lui qui subit actuellement une sévère chimiothérapie. Aux côtés de son ami Pascal Obispo, le juré de "The Voice France" a interprété le titre poignant "Y a pas un homme qui soit né pour ça".