Coach emblématique depuis le lancement du télécrochet phare de TF1 en 2012 avec Mika, Florent Pagny a décidé de laisser son fauteuil rouge après sept saisons.

"Je suis arrivé à saturation. J’avais entendu plus de 1 000 personnes qui chantaient super bien. Je commençais à manquer d’arguments. On a l’impression que bien chanter n’est pas si rare ! (rires)." Il avoue que cela a un côté déstabilisant : "Ça te fait penser que tu n’es pas si rare ou si important. Il y a tellement de monde, on peut vite t’oublier." Néanmoins, l’oubli n’est pas quelque chose qui le préoccupe ou qui lui fait peur, cela fait tout simplement partie du jeu. "Quand je vais me mettre de côté, cela ne va gêner personne. Mais si je peux encore accompagner les gens avec des chansons dans leurs moments difficiles, alors il faut continuer. Il faut accomplir sa mission."