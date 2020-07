La chanteuse vient tout juste de l'annoncer sur les réseaux sociaux : elle sortira un nouvel album ce soir à minuit. Moins d'un an après Lover, Taylor Swift est donc déjà de retour. Baptisé Folklore, le disque sera composé de 16 pistes, dont un duo avec Bon Iver. Un version deluxe est également prévue avec le titre bonus "The Lakes".

"La plupart des choses que j'avais planifiées cet été ne se sont pas produites, mais il y a quelque chose que je n'avais pas prévu et c'est arrivé, écrit-elle. Et cette chose est mon 8ème album studio, folklore." Elle précise que par le passé, elle aurait sans doute "trop réfléchi au moment parfait pour sortir cet album" mais que l'époque dans laquelle nous vivons lui rappelle que "rien n'est garanti". Un tout nouveau projet dans lequel elle dit avoir mis tous ses rêves, ses lubies, ses peurs et ses réflexions.

Le premier clip sera diffusé en même temps que cet opus surprise pour le titre "Cardigan". Pour la réalisation de celui-ci, l'artiste américaine a souligné que toutes les mesures sanitaires ont bien été respectées.