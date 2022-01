Il y a quatre ans, le 7 janvier 2018, disparaissait France Gall à l’âge de 70 ans. Lauréate de l’Eurovision en 1965 avec l’éternel “Poupée de cire, poupée de son” que lui avait concocté Serge Gainsbourg, interprète des chansons des plus grands, elle venait à peine de refaire surface après de nombreuses années de silence par l’entremise du spectacle musical Résiste dédié à Michel Berger.

Plus de 20 millions de disques vendus, des succès à la pelle, un engagement social et humanitaire à toute épreuve, longtemps la vie de la chanteuse s’est déroulée sous les feux de projecteurs. Mais son parcours est aussi émaillé de nombreux drames., fait de désillusions, de ruptures et d’une mort qui rôde. Cette trajectoire faites de sommets tutoyant les bas-fonds, nous vous l’avons retracée dans le podcast qui accompagne cet article, avec de nombreuses anecdotes peu ou pas du tout connue du grand public. Cancer, mucoviscidose, relations houleuses et occasions manquées sont au menu.