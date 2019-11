L’éternel romantique et tombeur de ces dames est de retour avec Le Grand Amour. Avec presque trente albums studio à son actif en quelque 40 ans de carrière, le crooner belge de 72 ans est pour le moins prolifique, il lui est même déjà arrivé de sortir trois albums sur une seule année. Il n’en avait pourtant plus sorti depuis La Saint-Amour, paru en 2017. Une pause imposée due à des ennuis de santé, qu’il décrit comme un "incident de parcours". Cet épisode lui a inspiré la chanson phare de son nouveau disque: "Il faut y croire". "Il faut avoir de l’espoir dans la vie, même si on a des petits soucis. Pour les personnes malades, qui ne sont pas bien, qui souffrent, il faut continuer à y croire et rester positif. Je suis resté pendant un an et demi sans enregistrer et ensuite j’ai préparé mes chansons à l’aise, car ça prend du temps." Il précise cependant n’avoir jamais eu peur de ne plus pouvoir remonter sur scène. "Comme le disait si bien Annie Cordy, ‘ça ira mieux demain’ !"

(...)