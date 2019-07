Il ne s’agit pas d’un retour des Snuls ni d’un fracassant come-back mais juste un hommage d’un DJ, insiste Frédéric Jannin, ex-membre mythique des Snuls (ce groupe d’humoristes belges qui a fait les beaux jours de Canal Plus Belgique entre 1989 et 1993) au sujet de leur présence au bal national. Ce DJ, appelé DJ Saucisse, va passer des disques des Snuls pendant 15 minutes, en hommage pour nos 30 ans. On peut donc s’attendre à tous nos tubes cultes comme Hazewee à Laeken ou encore Santa Belgica avec, peut-être, l’une ou l’autre surprise. On ne va pas refaire de sketches ni de chansons. Je ne sais même pas si les autres seront là, à part pour boire un coup en coulisses ou peut-être monter faire un coucou sur scène. Mais il n’y aura pas de spectacle."

Frédéric Jannin, en pleine restauration des albums de Spirou et Fantasio de Franquin, y voit toutefois un signe avant-coureur de leurs 30 ans. "Normalement, on va célébrer tout ça en janvier 2020, glisse l’acolyte de Stefan Liberski. Tout se met en place avec la RTBF. L’idée est de faire (...)