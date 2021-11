Pour fêter ses 50 ans de carrière, le chanteur de charme italo-belge est de retour sur scène, en DVD et bientôt avec un nouvel album.

Quand on évoque avec lui son ami Salvatore Adamo, 78 ans, qui a eu un trou de mémoire récemment sur scène, Frédéric François veut le rassurer. "Beaucoup d’artistes ont des trous de mémoire. Nous, on n’a pas de prompteurs, ce qui est formidable", souligne le chanteur de charme de 71 ans. "Même des jeunes en utilisent", poursuit celui qui a déjà connu ce souci rare lorsqu’une lumière plus sombre peut faire perdre l’équilibre ou provoquer un trou de mémoire. "Du coup ils ne sont pas en communion avec le public. Ils sont devant ce prompteur alors que nous, on connaît toutes nos chansons par cœur même s’il peut nous arriver d’oublier une parole. Il suffit de faire une autre rime et ça passe ! Ou alors, on fait chanter le public à notre place (sourire). Et si j’oublie une parole, je me rattrape à la suivante."

Vous serez en concert à Liège et Mons ces 20 et 21 novembre. Ça fait quoi de revenir sur scène après cette période Covid ?

"Ce fut une période triste et spéciale, en effet. Surtout que la pandémie est tombée l’année anniversaire de mes 50 ans de scène. Heureusement, j’ai pu faire le Grand Rex à Paris (le spectacle sort en DVD en guise de cadeau de Noël pour ses fans, NdlR) dans lequel j’avais préparé tout le spectacle avec des danseurs, un décor et un écran géant où l’on projetait des clips en synchro avec moi. En surprise, il y avait aussi Michel Drucker et un grand gâteau. Et les messages de Laura Pausini, Adamo, Barzotti, Orlando, Dave, Hervé Vilard ou encore la dernière… Annie Cordy. Tous me félicitaient et me disaient que c’était reparti pour 50 ans !"

Vous êtes prêt pour 50 ans de plus ?

