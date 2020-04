Confiné chez lui avec sa femme et sa fille, le chanteur belgo-italien Frédéric François voit cette quarantaine positivement.

Devant cette triste actualité, il faut prendre en considération ce qui se passe dans le monde", nous confie d’emblée l’interprète de " Je t’aime à l’italienne " depuis sa maison de campagne belge, où il applaudit tous les soirs la bravoure du corps médical. "Je suis avec ma femme, Monique, et ma fille, Victoria, et on a donc décidé de suivre toutes les recommandations à la lettre et de prendre toutes les mesures nécessaires. On fait juste un petit tour de temps en temps pour s’aérer ou faire les courses, mais toujours avec des masques, des gants et des produits d’hygiène. On désinfecte tout, on devient fous (sourire) . Non, mais on fait attention à tout, c’est une psychose terrible."

Comment se passe votre confinement, alors ?