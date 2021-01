"Aujourd’hui, je suis si fier et si heureux de sortir mon premier album, écrit ainsi Gad Elmaleh sur son compte Instagram. C’est un rêve d’enfant, mais c’est surtout un aboutissement après plusieurs années de réflexion, d’hésitation, de pudeur… Un des avantages de prendre de l’âge c’est sans doute le bonheur de pouvoir aller vers ce qui vibre le plus en toi, ce qui est le plus intime. Et un jour ce qui n’était qu’une envie devient un besoin. Essentiel !!!"

Après avoir faire rire les Français, Gad Elmaleh désire donc les émouvoir avec Dansez sur moi. Pour ce premier disque, il s’est d’ailleurs entouré des meilleurs musiciens et a signé chez Blue Note, un label mythique du jazz. Finies les moqueries sur cette annonce ou encore les railleries sur ses accusations de plagiat, l’humoriste est passé à autre chose. Il n’oublie pas le rire, pour preuve il sera en spectacle livestreaming avec Kev Adams et ses amis ce samedi soir sur Gigson.live, mais celui qui fredonnait déjà sur scène lors de ses shows comiques a eu la bénédiction de la famille Nougaro. "J’aime beaucoup parce qu’il propose quelque chose bien à lui, avait ainsi confié Cécile Nougaro, la fille du célèbre chanteur, dans La Dépêche du Midi. Je trouve cela respectueux d’oser être qui il est à travers les mots de mon père et sa musique. Le jazz est là, mais ils ont inventé leur langage. J’aime sa façon d’accoster l’œuvre de mon père. Et je pense que cela lui aurait beaucoup plu."

Fan de la première heure, Gad Elmaleh lui avait même écrit une lettre. "Un jour, j’assiste à une émission avec Isabelle Giordano, se souvient-il, dans une interview donnée à BFMTV. Et là, Claude Nougaro entre. Je m’en souviendrai toute ma vie. Il fait une petite blague et il dit : ‘Parmi toutes les copies que j’ai reçu la semaine dernière, celle du petit Elmaleh a obtenu mon attention, je m’en vais vous la lire’. Il lit mon texte, et là j’étais en larmichette. Larme absolue. Larme fatale, même !"

Sa phrase de conclusion sur son Instagram résume bien l’amour qu’il porte à l’interprète de "Tu verras" et le choix du titre de son album. "Merci Claude Nougaro d’avoir été un jour sur le chemin d’un petit enfant de Casablanca. Tu m’as accompagné́ sur le chemin de l’école, je t’ai fredonné́ avant de m’endormir et j’ai dansé́ sur toi..️."