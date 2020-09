Un artiste mythique porté par un groupe de légende, voilà ni plus ni moins ce qu’Universal propose depuis ce vendredi 11 septembre en rééditant en version remixée et remasterisée, Enregistrement public au Théâtre Le Palace, le second live de Serge Gainsbourg initialement paru en 1980. On y trouve 20 titres interprétés avec la section rythmique de Sly&Robbie et les I Threes, choristes de Bob Marley, la crème de la crème du reggae.

Il y a là l’intégralité de l’album Aux armes et cætera sorti au début 1979, ainsi que trois titres plus anciens réorchestrés et deux prises inédites mais de haut vol sauvées de l’oubli indique le communiqué de la maison de disques : “Daisy Temple” et “Docteur Jekyll et Monsieur Hyde”. De quoi régaler tous les fans du Grand Serge, d’autant que le tout a été minutieusement restauré.

Enregistré à Kingston, en Jamaïque, Aux armes et cætera est le treizième album studio de Serge Gainsbourg, celui aussi d’une certaine renaissance pour l’inimitable artiste. Il lui a en effet permis de renouer avec le succès tout en lui offrant un nouveau public. Pour la seule année 1979, il s’en était vendu plus de 400 000 exemplaires ! C’est le premier de sa discographie à avoir été certifié platine.

Dans la foulée de ce succès, une série de treize concerts avaient été organisés en décembre 1979 au Théâtre Le Palace, à Paris. Trois de ces dates ont fait l’objet d’une captation sur bandes. Celles-ci ont donné naissance à Enregistrement public au Théâtre Le Palace.