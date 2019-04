Voilà qui va ravir les fans de "Games of Thrones", un album inspiré de la série phénomène est sorti ce vendredi 26 avril. Une chose de plus à se mettre sous la dent en attendant lundi prochain afin de regarder le prochain épisode de la saison finale. Le disque intitulé For The Throne n'est pas conçu comme un bande-originale de la série, mais plutôt comme une compilation de morceaux inédits créés autour de l'univers de l'adaptation des romans signés George R.R. Martin.

L'opus commandé par HBO et Columbia rassemble du beau monde et mélange tous les genres musicaux. On y retrouve 19 invités, comme l'interprète du tube "Love Me Like You Do" Ellie Goulding, The Weeknd, Mumford & Sons, les rockeurs de The National, mais aussi celle qui révolutionne le flamenco, Rosalía. La scène rap n'est pas en reste et se trouve bien représentée avec par exemple A$AP Rocky et Joey BadA$$ qui partage le titre "Too Many Gods". Matthew Bellamy, le chanteur du groupe britannique Muse, clôt l'album de quatorze chansons avec un morceau chanté en partie en haut valyrien, langue de fiction utilisée dans la série.

Si l'album est avant tout une grosse opération commerciale, quelques titres restent toutefois intéressants. Comme "Me Traicionaste" de Rosalía et A.CHAL, "Turn On Me" de The National, "Devil in Your Eye" de Mumford & Sons et "Pray" de Matthew Bellamy. Le reste ressemble à du remplissage, à croire que la série n'a pas du inspirer les artistes plus que ça. For The Trone sera décliné en onze versions de couvertures de vinyls différentes. Neuf de ces pochettes représenteront une des maisons qui concourt pour le trône de fer, comme celle des Stark, des Lannister ou encore des Targaryen. Un objet qui s'annonce déjà collector pour les passionnés de la saga alors que sa fin approche.