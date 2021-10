Cinq ans après son dernier album, en 2019, Garou faisait son retour discographique avec la sortie de Soul City, une ode aux années d’or de la Motown. Mais la crise sanitaire empêchera son Soul City Tour. Après une longue pause forcée, et plusieurs reports de dates, c’est dans un univers musical intimiste que l’on retrouve Garou, avec un nouveau projet qui lui sied : Up Scene. Entouré de quatre amis musiciens, le chanteur à la voix rocailleuse apporte la chaleur du bois québécois pour transporter en rythme et bonne humeur son public heureux de son retour sur scène. Telles des retrouvailles autour d’un feu de camp, guitare en main, il revisite ses tubes et ceux des autres (Georges Brassens, Joe Dassin, Francis Cabrel…), et dévoile quelques surprises. Il a démarré sa tournée avec succès au Forum de Liège, suivi de l’Aula Magna à Louvain-la-Neuve et du Cirque Royal à Bruxelles. Sillonnant la France jusqu’aux fêtes de fin d’année, il reprendra la route en janvier 2020 avec de nouvelles dates en Belgique : Malmedy, Mons, Liège, Charleroi.

Avant de monter sur la scène bruxelloise, l’interprète de "Seul" s’est livré à quelques confidences.

Commencer sa tournée par la Belgique, avec un nouveau projet, ça a un côté rassurant ?