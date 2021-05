Gérard Lanvin a troqué la caméra pour le micro. Avec, il livre sa vision sans concession du monde et de la société.

Gérard Lanvin, c’est une carrière qui compte près de 70 films, dont Le Boulet, avec Benoît Poelvoorde. Et désormais, un album, Ici-bas. Dix titres blues et rock composés et produits par son fils Manu Lanvin, dont il signe les textes. Une histoire de famille qu’ils présenteront sur scène dans un peu moins d’un an, en commençant par Bruxelles le 22 avril, au Cirque Royal. C’est d’ailleurs là que nous les avons rencontrés.

(...)