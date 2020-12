A l'heure où le gouvernement français vient de renforcer ses mesures sanitaires pour les fêtes, la bande à Gims annonce son retour sur scène pour 2021.

"Le groupe parisien qui a fait l’unanimité en France et en Belgique depuis plus de 10 ans avec plus d’un million d’albums vendus est de retour", annonce ainsi fièrement le communiqué d'Odlive, promoteur du concert en Belgique. Ce retour espéré et réclamé par les fans, retardé par les carrières à succès des uns et des autres, est aujourd’hui confirmé."





Le retour des rois

Gims, Black M, Lefa, Barack Adama, Maska, Doomams et JR O Crom, les sept membres donnent donc rendez-vous à leur public belge dans pile un an, le dimanche 12 décembre 2021, à 18h00 au Palais 12 de Bruxelles. Une bonne nouvelle pour les fans des interprètes des tubes "Désolé", "Balader", "Avant qu’elle parte" ou encore "Wati By Night" et "Ma Direction" dans cette période morose dûe à la crise du coronavirus. "Un concert qui sans aucun doute ouvrira une nouvelle ère dans l’histoire du groupe, conclut le communiqué de l'événement musical intitulé le Retour des Rois. L’histoire est en marche."

Ouverture de la billetterie ce vendredi 11 décembre dès 10 heures via www.odlive.be ou dans tous les points de ventes habituels.