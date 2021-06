Confirmation auprès du site Rapunchline : "Aujourd’hui, la majorité de mon public ce n’est pas forcément des gens qui m’attendent dans du rap pur et dur. Ils m’attendent sur de la pop, de la variété, sur du reggaeton, sur de l’afro." "J’aime beaucoup le rap mais je pense que je n’en ferai plus". Et le retour de Sexion d’Assaut dans tout ça ? Il y aura bien une tournée en 2022 mais pas d’album. "L’album, ça fait longtemps qu’on essaie de le faire. On a eu plein de galères juridiques, que j’ai essayé de régler. C’est toujours une galère. […] C’est sûr et certain, il n’y aura pas de prochain album de Sexion d’Assaut."