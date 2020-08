" Aujourd’hui, je vais devenir ton coach !", annonce Gims sur ses réseaux sociaux. Rien à voir avec l’émission The Voice, le rappeur veut plutôt donner des clés à ses abonnés. " Je vous demande de rester concentrés, je vous demande de rester attentifs : on va apprendre à écrire des chansons, à faire des hits !", écrit-il.

L’interprète de "Bella" veut aider les jeunes pousses à composer des titres et à faire attention aux structures. "T’as pas besoin de commencer dans des studios de dingue, tu as juste besoin de ton téléphone." Rendez-vous en septembre pour en savoir plus sur ce nouveau projet.