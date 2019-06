S’il y a bien un domaine dans lequel la concurrence ne devrait pas être de mise, c’est bien celui du caritatif. Et pourtant…

À en croire Closer, Gims ne serait pas sensible à ce genre de préoccupation. Selon le magazine, le golden boy du rap français entend donner des concerts caritatifs façon Enfoirés mais avec sa propre troupe. Le collectif porterait le doux nom de Salopards et aurait déjà séduit quelques gros noms comme Jenifer, Florent Pagny, M Pokora et même Zazie. Coluche doit se retourner dans sa tombe…