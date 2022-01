Jean-Jacques Goldman est de retour. Non pas sur scène mais sur disque. Tout du moins son œuvre. Ce vendredi est sorti le premier volume d’une nouvelle collection distribuée par Pias, L’Héritage, qu’inaugurent ses chansons. Avec les voix de participants de The Voice France (Lilian Renaud, Marina Kaye, Cyprien…), Tomislav Matosin (de la comédie musicale Un été 44) et le Chœur Gospel de Paris. Consacrée au patrimoine de la chanson française, d’Édith Piaf à nos jours, elle est artistiquement dirigée par Erick Benzi, réalisateur et arrangeur de Goldman depuis le début des années 1990. L’un des plus demandés dans le monde francophone.

(...)