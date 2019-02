La soirée des Grammy Awards a réuni dimanche à Los Angeles un parterre de stars mondiales, rappeurs et femmes en tête pour une cérémonie marquée par la diversité où Lady Gaga et Childish Gambino ont particulièrement honorés.

Le show spectaculaire a été lancé à grands renforts de paillettes et de déhanchés par Camila Cabello et le rappeur Young Thug, bientôt rejoints par un très "caliente" Ricky Martin moustachu et J Balvin.

L'ex Première dame des Etats-Unis Michelle Obama a fait une apparition surprise sur la scène, pour la première prise de parole aux côtés de l'animatrice de la soirée Alicia Keys et des chanteuses Jennifer Lopez, Lady Gaga et Jada Pinkett Smith.

"La musique nous permet de nous entendre les uns et les autres (...) La musique nous montre que tout ça est important, chaque histoire et chaque voix, chaque note au sein de chaque chanson", a notamment lancé Mme Obama, alors que les Grammy Awards ont régulièrement été accusés de privilégier les artistes blancs et masculins, au détriment des femmes et des minorités.

A mi-parcours de cette cérémonie résolument portée par des messages féministes, la diva pop Lady Gaga avait déjà remporté trois prix, dont deux pour "Shallow", la ballade romantique enregistrée avec Bradley Cooper pour le film "A Star Is Born", où elle joue également.

Elle se trouvait à égalité avec la chanteuse de country Kacey Musgraves, et l'artiste pop-folk Brandi Carlile.

"This is America"

Mais c'est Childish Gambino, alter ego musical du comédien Donald Glover ("Atlanta"), qui menait la course avec la première récompense majeure, "la chanson de l'année" récompensant les auteurs/compositeurs, pour son hymne politiquement incorrect "This Is America", également élu "meilleure performance de rap/chant".

Sa vidéo choc dénonçant le règne des armes à feu et du racisme aux Etats-Unis, vue par des dizaines de millions de personnes sur internet, a aussi reçu le prix du "meilleur clip".

Il a toutefois boycotté la cérémonie et n'est pas venu chercher ses statuettes.

Le hip-hop caracole en tête des nominations, avec huit sélections pour Kendrick Lamar, suivi de peu par son challenger canadien Drake.

Kendrick Lamar, premier rappeur à avoir obtenu un prix Pulitzer de musique pour son album "DAMN", a déjà échoué à trois reprises dans la course à "l'album de l'année" mais est de nouveau dans la course pour cette 61e édition.

Il a déjà reçu le Grammy de la "meilleure performance rap" pour son titre "King"s Dead" et reste en lice dans trois catégories plus prestigieuses pour la bande originale du film "Black Panther", numéro un au box-office mondial en 2018.

Drake a quant à lui remporté le prix de la "meilleure chanson de rap" avec son tube planétaire "God's Plan".

Outre les rappeurs, les artistes féminines sont présentes en force, cinq sur huit nominés pour "l'album de l'année", dans des genres très variés: la rappeuse gouailleuse Cardi B, la chanteuse rock-folk Brandi Carlile (déjà primée trois fois dimanche), l'exploratrice électro-pop Janelle Monae, la prodige du R&B H.E.R. et la chanteuse country Kacey Musgraves.

Et dans la catégorie de la "révélation de l'année", très suivie, six sur huit sont des femmes.

Au total, pas moins de 84 récompenses sont décernées par les Grammys, pour certaines dans des catégories parfois assez déconcertantes ("meilleur album au son immersif", "meilleur livret d'accompagnement d'album"...).

L'ancien président Jimmy Carter (1977-1981) a ainsi gagné un Grammy pour le "meilleur album parlé", tiré de son livre à vocation religieuse.

Sans Ariana Grande

La controverse n'aura pas attendu le début de la fête pour entrer dans la danse. Certaines superstars ont décliné, parfois avec fracas, l'invitation de la Recording Academy, forte de 13.000 professionnels de l'industrie musicale, qui organise l'événement.

C'est le cas de l'idole des jeunes Ariana Grande, qui a sorti son nouvel album "Thank U" juste avant les Grammys. Initialement prévue sur scène, elle a accusé le producteur de la soirée, Ken Ehrlich, d'être à l'origine de son retrait et d'avoir "menti" sur ses motivations.

Elle a néanmoins reçu la récompense du "meilleur album vocal pop".

Alicia Keys qui anime la soirée de gala a tenu parole quand elle avait promis cette année des performances "de malade" avec des shows de Lady Gaga et Cardi B.

Elle-même détentrice de 15 Grammys, Alicia Keys a enflammé la salle en enchaînant - sur deux pianos à la fois - une sélection de tubes "qu'elle aurait aimé écrire", de Sting à Dr. Dre.

La soirée a aussi été marquée par la participation d'icônes de la musique américaine comme Dolly Parton (country) et Diana Ross, qui est montée sur scène pour une célébration de ses années Motown, et de son 75e anniversaire.

La chanteuse britannique Dua Lipa "révélation de l'année"

La chanteuse britannique Dua Lipa, 23 ans, a été sacrée dimanche à Los Angeles "révélation de l'année" lors de la cérémonie des Grammy Awards, damant le pion à une demi-douzaine de candidates dans cette catégorie très suivie par l'industrie musicale.

Auteur-interprète de pop-électro, la jeune artiste s'était fait connaître en 2016 avec son tube "Hotter than Hell", qu'elle avait confirmé avec "Blow Your Mind (Mwah)" qui était entré dans le Top 100 américain. Dua Lipa est née à Londres de parents originaires du Kosovo, où son père était chanteur dans le groupe de rock Oda.