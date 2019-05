"Le pire son que j’ai entendu", s’insurge une fan sur les réseaux sociaux, mécontente d’avoir déboursé près de 100 euros pour son ticket à Dublin. "Si le public reste assis, c’est qu’il y a quelque chose qui cloche !" Si les fans attendaient les Spice Girls depuis 2012, leurs concerts semblent en effet tourner au désastre à en croire les spectateurs qui quittent la salle. La faute au son catastrophique que Mel B en personne a reconnu sur Instagram. "Merci d’être venus voir notre spectacle à Dublin. Nous nous reverrons à Cardiff et espérons que le son sera meilleur." Mais ce n’était pas le cas non plus… Et cela n’a pas empêché cette dernière de faire la fête après le concert, malgré la demande de remboursement des fans de Wannabe.