Résultat : Patrick Bruel ne sera pas sur la scène de Forest National le dimanche 4 octobre prochain (report du 19 juin), pas plus qu’à Amneville la vieille et à Lille les 11 et 12 octobre. Il fixe rendez-vous à ses fans au printemps prochain. Les billets déjà achetés resteront valables pour les nouvelles dates précise-t-il. Celles-ci seront disponibles dans le courant de la semaine.

Très touché, il remercie son public pour son soutien, sa fidélité et le fait de ne pas avoir demandé le remboursement des places. Il encourage tout le monde à respecter les gestes barrières afin d’éviter que cette catastrophe reprenne.

En guise de compensation, il invite ses fans à le rejoindre sur ses réseaux sociaux ce dimanche pour un nouveau Stand-up at home, une des sessions musicales dont il a le secret depuis le confinement, en direct depuis chez lui.