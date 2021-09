La bonne nouvelle de la semaine, c’est que les salles de concerts ont enfin pu ouvrir leurs portes, début septembre. La grande majorité d’entre elles vont désormais recourir au Covid Safe Ticket et proposer des shows sans masque ni distanciation. Dans les faits, la situation est toutefois plus compliquée qu’il n’y paraît.

La plupart des tournées internationales ont été reportées. Il reste très difficile de voyager d’un continent et, parfois, d’un pays à l’autre. Peu d’artistes anglo-saxons et de grosses têtes d’affiche passeront donc par chez nous avant 2022. La rentrée à proprement parler sera relativement locale, ce qui représente en soi une excellente nouvelle pour les groupes et artistes belges. Mais, comme on l’a vu avec les festivals estivaux, la venue d’un public de masse n’est pas encore tout à fait acquise. Beaucoup d’entre nous attendent la dernière minute avant d’acheter une place pour être certains que le concert ne sera pas reporté. Ce qui représente en soi un véritable casse-tête pour les programmateurs.

Du beau monde en 2021

(...)